Entraron en vigencia los aranceles del 30 % en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador

Los aranceles del 30 % que se han impuesto mutuamente Colombia y Ecuador entraron en vigencia desde la medianoche de este domingo, lo que se prevé que afecte al flujo comercial entre estos dos países, sólidos socios comerciales que intercambian productos por valor de 2.800 millones al año, con una balanza negativa para Ecuador de más de 1.000 millones de dólares.

Mientras las exportaciones de Colombia a Ecuador rondan los 1.800 millones de dólares anuales, las de Ecuador a Colombia apenas alcanzan los 900 millones, y ese desbalance económico fue esgrimido por el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para arrastrar a su vecino a esta guerra comercial.

Noboa, al estilo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció sin previo aviso el pasado 21 de enero, mientras participaba en el Foro de Davos (Suiza), que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30 % a las importaciones colombianas.

Además de la balanza comercial negativa para Ecuador, el mandatario ecuatoriano acusó a su homólogo colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, de no implicarse lo suficiente en evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.



Esto fue respondido desde Bogotá con una medida similar para las importaciones a Colombia de una lista de cincuenta productos ecuatorianos, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

Los mayores gremios de exportadores de los dos países han señalado que la escalada de sanciones comerciales perjudica a ambos países y han hecho una invocación al diálogo que hasta el momento se da a nivel de las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, sin resultados conocidos hasta ahora.

Este sábado las filas de camiones con carga esperando a pasar por Rumichaca, el único paso fronterizo legal habilitado actualmente entre Colombia y Ecuador, llegaban a los 600 metros, con el objetivo de pasar antes de que entrasen en vigor los aranceles.

En Ecuador los exportadores estiman que las pérdidas por estas medidas pueden ser de unos 273 millones de dólares al año.

Los principales productos comprados por Colombia a Ecuador son enlatados de pescado, maderas, extractos y aceites vegetales y camarón (langostino), mientras que lo que más compra Ecuador a Colombia son medicinas, cosméticos, insecticidas, herbicidas, productos de limpieza e higiene y camiones.



Interconexión eléctrica cortada

Sin embargo, lo más sensible es la electricidad que Colombia suministra a Ecuador en momentos de crisis donde el sistema eléctrico ecuatoriano no logra generar lo suficiente para abastecer la demanda interna.

En 2024, cuando Ecuador pasó una fuerte crisis energética que llevó a racionar la electricidad con cortes programados del suministro de hasta 14 horas al día durante más de dos meses, la venta de electricidad de Colombia a Ecuador llegó a los 334 millones de dólares y ocupó el primer lugar en las importaciones ecuatorianas desde Colombia.

Por ello, junto a los aranceles del 30 %, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también suspendió la provisión de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero.

Si bien en estos momentos Ecuador cuenta con suficiente agua en sus embalses para atender la demanda interna y la suspensión de la venta de electricidad de Colombia no tendrá efectos inmediatos, puede ser clave más adelante si las principales hidroeléctricas ecuatorianas vuelven a quedarse sin agua como en las pasadas ocasiones.

La desconexión eléctrica realizada por Colombia fue respondida por Ecuador con un incremento de la tasa de transporte del crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos, de 3 a 30 dólares por barril, un valor que hace insostenible la operación. En promedio Ecuador movía hasta ahora unos 10.000 barriles al día de Ecopetrol.