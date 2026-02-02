En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Emergencia económica
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Entraron en vigencia los aranceles del 30 % en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador

Entraron en vigencia los aranceles del 30 % en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador

Mientras las exportaciones de Colombia a Ecuador rondan los 1.800 millones de dólares anuales, las de Ecuador a Colombia apenas alcanzan los 900 millones, y ese desbalance económico fue esgrimido por el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para arrastrar a su vecino a esta guerra comercial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad