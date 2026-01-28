En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro reitera llamado a Noboa para hablar de lucha contra el narcotráfico y aranceles

Petro reitera llamado a Noboa para hablar de lucha contra el narcotráfico y aranceles

El pasado 21 de enero, Noboa anunció un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico.

Presidente Gustavo Petro junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa
Presidente Gustavo Petro junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad