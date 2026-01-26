En vivo
Petro, dispuesto a reunirse con Noboa para discutir lucha contra narcotráfico

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.

Presidente Gustavo Petro junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa
Presidente Gustavo Petro junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

