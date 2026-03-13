Joven periodista denuncia que fue escopolaminada tras salir de un bar en Bucaramanga

Una joven periodista denunció públicamente haber sido víctima de escopolamina tras salir con amigos a un bar del sector de Cuadra Play, en Bucaramanga, en un caso que también habría afectado a dos de sus acompañantes.

La víctima, identificada como Valeria Romero, aseguró que los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de febrero cuando compartía con dos amigos en Escobar Bar By Tremenda, ubicado en el sector de Cuadra Play.

Según su relato, todo comenzó cuando uno de sus amigos entabló conversación con dos hombres desconocidos que se acercaron al grupo.

“Imaginen salir con sus amigos y no recordar cinco horas de la noche. Pues eso me pasó a mí y a dos amigos más”, relató la joven.



De acuerdo con su testimonio, los desconocidos los habrían drogado, presuntamente con escopolamina. Posteriormente, los tres terminaron en lugares distintos de la ciudad sin recordar lo sucedido durante varias horas.

Romero aseguró que su último recuerdo es alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo. Recuperó la conciencia hacia las 11:00 de la mañana cuando ya se encontraba en su casa, después de haber sido auxiliada por un taxista.

“Lo peor no fue que me drogaran, sino que me dejaron botada en una carretera a ocho kilómetros de donde estaba, desorientada, sin celular y sin un peso”, afirmó.

La joven indicó que despertó en una zona cercana al tránsito del municipio de Girón, sola y bajo la lluvia, sin saber dónde se encontraba.

Según su relato, dos recicladores la vieron desorientada en la vía y posteriormente un taxista la ayudó a regresar a su vivienda.

Mientras tanto, sus dos amigos también despertaron en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos apareció en una zona conocida como una “pesebrera” y el otro en la entrada de la vía hacia Girón.

Además del presunto envenenamiento, Romero denunció que sus amigos fueron víctimas de hurto. Según explicó, les robaron celulares, tarjetas bancarias y cadenas de oro, mientras que a ella le hurtaron su teléfono móvil.

La periodista también aseguró que las personas que presuntamente los drogaron se movilizaban en un vehículo rojo con rines negros y que, según sus averiguaciones, antes de los hechos compraron cerveza en Genoveva Licorera.

De acuerdo con la denunciante, en ese establecimiento quedarían registrados en cámaras de seguridad los rostros de los presuntos responsables e incluso las placas del vehículo. Sin embargo, afirma que el local no ha entregado los videos pese a que, asegura, enviaron un derecho de petición solicitando la información.

“Estoy segura de que en esas cámaras se le ve la cara a los delincuentes. Ya va a pasar casi un mes y ni siquiera han respondido”, sostuvo.

Romero indicó que ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía, aunque manifestó su preocupación por la posibilidad de que el caso no avance, como -según dijo- ha ocurrido con otras investigaciones similares.

Finalmente, la periodista pidió apoyo ciudadano para identificar al hombre que aparece en una fotografía que ella conserva y que, según sospecha, podría estar relacionado con el caso.

“Quiero que me ayuden a identificar a estas personas para que la gente sepa y no confíe. Nadie está exento de pasar por una situación así”, concluyó.