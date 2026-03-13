“Gobierno está usando tragedia por lluvias como chequera”: Lisandro Junco, exdirector de la Dian

A propósito de los decretos emitidos por el Gobierno nacional para afrontar la crisis por inundaciones, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco, arremetió contra ellos.

Según Junco, el Ejecutivo está instrumentalizando la crisis climática para implementar medidas fiscales que ya habían sido frenadas por la justicia y para eludir el control del Congreso de la República.



Impuestos "revividos" y saltos a la institucionalidad

La crítica central de Junco radica en que el Gobierno ha utilizado la declaratoria de emergencia como una herramienta para poner en marcha impuestos que la Corte Constitucional ya había suspendido provisionalmente. “El gobierno está usando esta tragedia como chequera. Ellos convirtieron esta emergencia como un pretexto para crear impuestos y saltarse a la Corte y al Congreso”, sentenció el exfuncionario.

Entre las medidas cuestionadas se encuentran el impuesto de normalización tributaria, una amnistía y el impuesto nacional al consumo de juegos de azar por internet, los cuales, según Junco, no deberían volver al escenario jurídico si ya estaban bajo estudio y suspensión de la Corte.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

“Si está suspendido, ¿por qué vuelven y sacan lo que ya está suspendido? Lo que tiene una suspensión provisional, pero tiene que tener un análisis de fondo de parte de la Corte”, cuestionó Junco, calificando el actuar del gobierno como "abiertamente inconstitucional".



Un "desastre fiscal" previo a la emergencia climática

Para el exdirector de la Dian, la justificación de estos decretos no reside puramente en la necesidad de atender a los damnificados por las lluvias, sino en un déficit de recursos provocado por la gestión previa del Ejecutivo.



Lisandro Junco / Foto: @CamaraColombia

Lisandro Junco afirmó que “toda la justificación de los decretos está sustentada en el desastre fiscal que venía arrastrando desde antes de que cayera la primera gota de lluvia”, atribuyendo este panorama al “malgasto desenfrenado de este gobierno”.

Subsidios y el riesgo de una plataforma electoral

Publicidad

Otro punto de alarma para Junco es el manejo de más de 400.000 millones de pesos asignados a Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 245. El exfuncionario advirtió que, bajo la excusa de la emergencia, se está reescribiendo el sistema de subsidios permitiendo al DPS saltarse controles legales en plena época de campaña.

“Están utilizando la tragedia de la gente como plataforma electoral encubierta”, denunció Junco, subrayando que el Gobierno ahora tiene la facultad discrecional de decidir "a quién sí y a quién no" se le entregan estos recursos de entrega rápida.

Escuche aquí la entrevista: