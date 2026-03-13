En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno expide 7 nuevos decretos por emergencia por lluvias: nuevas medidas tributarias

Gobierno expide 7 nuevos decretos por emergencia por lluvias: nuevas medidas tributarias

El Gobierno emitió siete decretos adicionales en el marco de la emergencia económica por inundaciones en ocho departamentos. Incluyen nuevos impuestos, amnistías tributarias y medidas para garantizar servicios a damnificados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad