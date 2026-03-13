Gobierno expide 7 nuevos decretos por emergencia por lluvias: nuevas medidas tributarias

El Gobierno nacional emitió siete nuevos decretos en el marco de la emergencia económica declarada en febrero por las inundaciones que afectan a Córdoba y otros siete departamentos del país.

Con estas decisiones, el Ejecutivo amplía las medidas adoptadas inicialmente y plantea nuevas herramientas para aumentar el recaudo y financiar la atención de la emergencia. Según el Gobierno, los recursos obtenidos se destinarán exclusivamente a la atención de los damnificados en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Los decretos fueron firmados por el presidente y todos sus ministros, y se publicaron horas antes de que venciera el decreto principal que declaró la emergencia económica.

Extienden impuesto al patrimonio y reactivan IVA a juegos en línea

Uno de los decretos establece nuevas disposiciones tributarias. En él, el Gobierno argumenta que el recaudo estimado de 8 billones de pesos previsto inicialmente no sería suficiente para atender la emergencia. Por esta razón, la medida extiende el impuesto al patrimonio a empresas internacionales que operan o tienen sucursales en Colombia y cuyo patrimonio sea superior a 200.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a patrimonios superiores a 10.400 millones de pesos. En el mismo decreto también se revive el IVA del 16 % para los juegos de suerte y azar en internet, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales en medio de la emergencia.

Amnistías tributarias para morosos con la DIAN

Dentro de las medidas adoptadas, el Gobierno también incluyó beneficios tributarios para contribuyentes en mora con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El decreto establece rebajas en sanciones e intereses para quienes se pongan al día con sus obligaciones fiscales. Con esta estrategia se busca incentivar el pago de deudas y aumentar el recaudo. Además, la norma abre la posibilidad de que los contribuyentes declaren bienes que no habían sido legalizados previamente. Sin embargo, algunos expertos y exdirectores de la DIAN han advertido que este tipo de mecanismos podría representar riesgos al facilitar eventuales procesos de lavado de activos.

Regulación de devolución de IVA a diplomáticos

Otro de los decretos expedidos regula el procedimiento para la devolución del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país.Según el Gobierno, la medida busca ordenar y estandarizar estos procedimientos dentro del marco de la emergencia económica.

Facultades para gobernadores y alcaldes

Las nuevas disposiciones también otorgan facultades especiales a gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados por las inundaciones. Con estas atribuciones, las autoridades locales podrán imponer nuevos tributos o realizar traslados presupuestales para atender la emergencia derivada del frente frío que ha provocado las inundaciones.

Garantía de servicios públicos para damnificados

En otro de los decretos, el Gobierno establece que los servicios públicos domiciliarios de gas y energía deberán seguir prestándose a las personas afectadas por las inundaciones. La medida asigna a la Superintendencia de Servicios Públicos la tarea de vigilar que las empresas prestadoras no suspendan el servicio a los damnificados.

Decretos se expidieron antes de vencerse la emergencia

La emergencia económica había sido declarada el 11 de febrero por un periodo de 30 días. Debido a que febrero tuvo 28 días, la declaratoria finaliza este viernes. Por esa razón, los nuevos decretos fueron expedidos la noche anterior, antes de que se venciera el decreto que dio origen a la emergencia. En los documentos, el Gobierno sostiene que las medidas adoptadas buscan financiar la atención a las comunidades afectadas y mantener su política de aumentar la carga tributaria a quienes considera los sectores de mayores ingresos.