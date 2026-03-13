En vivo
Blu Radio  / Economía  / Así serán los nuevos subsidios que entregará el Gobierno a damnificados por la emergencia

Así serán los nuevos subsidios que entregará el Gobierno a damnificados por la emergencia

El Gobierno nacional destinará más de 400.000 millones de pesos para que el DPS acuda a las regiones afectadas con un paquete de ayudas.

