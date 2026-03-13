Así serán los nuevos subsidios que entregará el Gobierno a damnificados por la emergencia

El Gobierno nacional entregará subsidios extraordinarios en dinero y en especie en medio de las fuertes lluvias y el frente frío que han afectado el norte del país.

Según el reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, más de 335.000 personas en todo el país se han visto afectadas por la emergencia y solo en el departamento de Córdoba estamos hablando de unas 81.000 familias.

En total, el DPS tendrá más 408.000 millones de pesos para esta tarea.

Es importante aclarar que estos subsidios son adicionales a los apoyos que ya entrega gestión de riesgo (UNGRD) o el Departamento de Prosperidad Social.



¿Qué subsidios entregará el Gobierno?

En primer lugar existirá un apoyo para el mínimo vital de las familias que será una entrega en dinero del Departamento de Prosperidad Social. Todavía no está claro el tamaño de esa transferencia y será el DPS quien lo defina teniendo en cuenta la plata que tiene y la capacidad de entregar los dineros.



En segundo lugar, el Gobierno dará apoyos para ‘mitigar’ el hambre y la sed. Esos apoyos pueden ser entregas en especie, bonos, vales y otros mecanismos.

En tercer lugar habrá apoyos para la recuperación de la ‘economía popular’. Los apoyos pueden incluir capital semilla, insumos, recuperación mínima de activos productivos o acompañamiento técnico.



¿Quienes recibirán los subsidios?

El Gobierno usará el censo de damnificados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para identificar a los beneficiarios y creará las listas mediante una resolución.

Las entidades públicas están autorizadas para intercambiar información y así evitar pagos dubles, suplantación de identidad y colados.