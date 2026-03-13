“Hay más progresismo que petrismo”: Roy Barreras dice que su campaña empieza hoy

El candidato presidencial Roy Barreras anunció oficialmente el inicio de su campaña rumbo a la Casa de Nariño, marcando distancia con el petrismo y apostando por una propuesta de “progresismo responsable”. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exsenador aseguró que su aspiración busca convertirse en una alternativa de centroizquierda capaz de unir al país frente a la creciente polarización política.

Barreras confirmó que el proceso formal de su candidatura arranca con la inscripción ante las autoridades electorales junto a Martha Lucía Zamora, quien lo acompañará como fórmula vicepresidencial. El político afirmó que su proyecto pretende evitar que Colombia caiga en una confrontación entre extremos ideológicos.

“Hay más progresismo que petrismo y hay más petrismo que izquierda”, afirmó Barreras durante la conversación, al explicar que su campaña se sitúa en una línea política distinta tanto del gobierno del presidente Gustavo Petro como de los sectores tradicionales de la derecha.

Una campaña que busca el centro político

Durante la entrevista, Barreras insistió en que su candidatura se construye desde una visión de centro liberal y progresista, con el objetivo de promover un gobierno de unidad nacional.



Según el aspirante presidencial, el país enfrenta un escenario de fuerte polarización que podría dificultar la gobernabilidad si el próximo mandatario pertenece a alguno de los polos ideológicos dominantes: “Mi gran temor es que cualquiera de los dos extremos que gane tendrá una oposición feroz del otro lado y hará un país ingobernable”, señaló Barreras. “La prédica es simple: unamos al país para que no tengamos una fractura social en los próximos cuatro años”.

El exsenador enfatizó que su propuesta política busca mantener una agenda progresista sin confrontaciones institucionales. Entre los temas que mencionó como prioritarios se encuentran la sostenibilidad fiscal, la seguridad y el fortalecimiento del sistema de salud.

Resultados de la consulta y respaldo electoral

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el resultado de la consulta interna del Frente por la Vida, en la que Barreras obtuvo cerca de 600.000 votos, una cifra inferior a las expectativas iniciales de su campaña.

El candidato explicó que esperaba una participación mayor, aunque agradeció a los ciudadanos que respaldaron su propuesta en medio de un contexto político adverso: “Obtuvimos un resultado muy por debajo de lo esperado, pero agradezco a los miles de colombianos que, a pesar de todo, acudieron a las urnas porque creen que podemos tener un gobierno que no sea extremo”, afirmó.

¿Cuántos votos sacó Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida?

Barreras también sostuvo que la consulta se vio afectada por la decisión del presidente Petro de no respaldar ese proceso político. Según el candidato, dicha postura pudo haber influido en la participación electoral de los sectores progresistas.

A pesar de ello, el aspirante considera que la campaña apenas comienza y confía en ampliar su base electoral durante los próximos meses. “La campaña para mí empieza hoy a las 11 de la mañana”, subrayó.

Relación con Petro y su trayectoria política

Durante la conversación, el director del programa cuestionó a Barreras sobre su relación con el presidente Gustavo Petro y sobre los cambios en su trayectoria política, recordando que en el pasado estuvo vinculado al uribismo y posteriormente al petrismo.

Barreras rechazó esa interpretación y defendió la coherencia de su carrera política. Aseguró que nunca ha sido parte de la derecha ni de la izquierda radical, sino que ha mantenido una postura de centro liberal: “Yo no he peleado con el presidente Petro”, aclaró el candidato, aunque reconoció diferencias políticas con el actual gobierno.

El aspirante también recordó su papel durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando defendió la Ley de Víctimas y el reconocimiento del conflicto armado en Colombia, una postura que generó tensiones con el expresidente Álvaro Uribe: “He mantenido mi posición en defensa de las víctimas y de las posibilidades de la paz desde hace más de quince años”, afirmó.

Barreras destacó además su respaldo a mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que estos han permitido conocer la verdad sobre hechos del conflicto armado.

Distancia con apoyos políticos tradicionales

En la parte final de la entrevista, el candidato también fue consultado sobre posibles respaldos políticos a su campaña, incluido el del expresidente Ernesto Samper. Barreras negó cualquier vínculo o apoyo formal por parte del exmandatario: “No tengo la menor idea en qué andará el expresidente Samper”, respondió.

Con el lanzamiento de su campaña, Roy Barreras busca posicionarse como una opción intermedia dentro del espectro político colombiano, apelando a sectores que, según él, no se sienten representados por la confrontación entre derecha e izquierda.

La estrategia, según explicó, será construir un discurso de unidad nacional que permita enfrentar los retos económicos, sociales y de seguridad del país sin profundizar la polarización política.