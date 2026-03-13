En vivo
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Colombia 2026  / "Hay más progresismo que petrismo": Roy Barreras dice que su campaña empieza hoy

“Hay más progresismo que petrismo”: Roy Barreras dice que su campaña empieza hoy

Roy Barreras lanzó su campaña presidencial y se desmarcó del petrismo, proponiendo un progresismo de centro para unir al país y evitar la polarización entre derecha e izquierda en Colombia.

