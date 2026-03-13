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Blu Radio  / Sociedad  / El fuerte susto que sufrió Iván Zuleta en pleno velorio de su sobrina: "Perdió el conocimiento"

El fuerte susto que sufrió Iván Zuleta en pleno velorio de su sobrina: "Perdió el conocimiento"

Momentos de tensión se vivieron alrededor del reconocido acordeonero Iván Zuleta en medio de las exequias de su sobrina de 15 años Daniela, cuya muerte ha causado conmoción en Valledupar.

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