El fuerte susto que sufrió Iván Zuleta en pleno velorio de su sobrina: "Perdió el conocimiento"

El reconocido acordeonero Iván Zuleta, una de las figuras más representativas del vallenato en la actualidad, atraviesa días de profundo dolor tras la muerte de su sobrina Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años cuyo fallecimiento ha generado consternación en Valledupar y entre quienes siguen de cerca la música del artista.

La tragedia se conoció el pasado 9 de marzo, cuando el colegio Gimnasio del Norte confirmó la noticia a través de un comunicado en el que lamentó la muerte de la estudiante. Según los primeros reportes conocidos por las autoridades y familiares, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su habitación.

De acuerdo con la información que ha trascendido, Daniela había llegado a su casa y se dirigió a descansar. Minutos después fue hallada por sus familiares en una situación crítica, lo que generó una rápida reacción para intentar auxiliarla. De inmediato fue trasladada a la Clínica Erasmo, en Valledupar, donde el personal médico activó los protocolos de emergencia para tratar de reanimarla.

Daniela Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta. Foto: Redes sociales

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, la adolescente llegó al centro asistencial sin signos vitales. Una de las hipótesis preliminares que se ha mencionado es que la menor pudo haber sufrido un episodio de broncoaspiración, aunque las autoridades aclararon que el caso sigue en investigación. El informe definitivo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el que determine con precisión las causas del fallecimiento.



El dolor por esta pérdida golpeó fuertemente a la familia Zuleta y a la comunidad estudiantil de la joven, que la recuerda como una estudiante querida por sus compañeros y profesores.



El susto durante el velorio

En medio de ese ambiente de tristeza, Iván Zuleta acudió a las honras fúnebres de su sobrina en el municipio de La Paz, Cesar. No obstante, lo que debía ser el último adiós a la menor terminó generando un momento de preocupación entre los asistentes.

De acuerdo con Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, el músico sufrió una descompensación poco después de finalizadas las exequias. El artista comenzó a presentar sudoración fría y mareo, hasta que terminó perdiendo el conocimiento por unos instantes.

La situación generó alarma entre familiares y amigos que se encontraban en el lugar. Rápidamente fue trasladado a una vivienda cercana al cementerio para recibir atención.

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Allí fue valorado por un profesional de la salud que logró estabilizarlo en poco tiempo. Tras recuperar la conciencia y presentar signos vitales normales, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Según la evaluación médica inicial, el episodio habría estado relacionado con la fuerte carga emocional del momento, sumada al calor y al estrés propios de la jornada de despedida.

Durante el velorio, varias personas habían notado que el acordeonero se encontraba visiblemente afectado por la pérdida. Acompañado por su hermano Fabián Zuleta, el músico compartió momentos de profundo dolor con sus familiares mientras despedían a la joven.

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Aunque el episodio generó preocupación, finalmente se confirmó que el artista se encuentra fuera de peligro, mientras continúa afrontando junto a su familia el difícil momento que atraviesan tras la inesperada muerte de Daniela.