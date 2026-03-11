Revelan doloroso video de familia de Iván Zuleta en el velorio de su sobrina

Luto en la familia musical Zuleta por el fallecimiento de Daniela Isbal Zuleta Gnecco, una adolescente de apenas 15 años, que fue encontrada sin vida en su habitación en Valledupar de manera sorpresiva luego de haber llegado de su jornada escolar en el colegio Gimnasio del Norte.

A través de redes sociales, se conocieron imágenes del doloroso velorio de Daniela en compañía de su familia. Una postal difícil en donde se ven a todos sus allegados totalmente destruidos por esta difícil situación por la muerte de la joven, que aún es materia de investigación.

El video generó cientos de mensajes de condolencias hacia la familia Zuleta en este difícil momento. “Tan hermosa que es mi niña”, se alcanza a escuchar por parte de uno de ellos, al igual que familiares y cercanos no logran aguantar las lágrimas.

¿Qué se sabe de la muerte de la sobrina de Iván Zuleta?

En diálogo con Noticias Caracol, Iván Zuleta habló de lo que sucedió minutos antes de que la menor fuera encontrada muerta en su habitación. Ella llegó del colegio y subió a su habitación a acostarse, pero lo que vieron después encendió todo tipo de alarmas.



“Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, dijo. Por lo que la trasladaron hasta la Clínica Erasmo en Valledupar, pero pese a todos los intentos médicos fue imposible salvarle la vida.

El caso quedó en manos de Medicina Legal, que adelante investigaciones para entender lo que sucedió y lo que generó esta sorpresiva muerte.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”, puntualizó.

Daniel Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, murió a los 15 años. Foto: Redes sociales