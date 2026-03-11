Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan el resultado oficial con la expectativa de que el número elegido coincida con el ganador de la jornada.
Este sorteo diario se ha consolidado como una de las opciones preferidas entre quienes participan en el chance, gracias a su frecuencia, sus diferentes modalidades de juego y la facilidad para verificar los resultados.
En el sorteo realizado el miércoles 11 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 8677 - 7.
Detalle del resultado
Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos para verificar los tiquetes de los jugadores.
El Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque el horario del sorteo cambia dependiendo del día de la semana. Conocer estos horarios permite a los jugadores consultar el resultado en el momento en que se anuncia oficialmente.
Horarios oficiales del sorteo:
Además del sorteo nocturno, este juego cuenta con otras alternativas para los apostadores. Entre ellas se encuentran Chontico Día, que se realiza durante la jornada diurna, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se lleva a cabo cada noche y amplía las oportunidades de participación.
Una de las razones por las que este juego mantiene una alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Dependiendo de la opción elegida, el premio se determina por la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y al nivel de riesgo que desea asumir.
El Chontico Noche también se caracteriza por permitir apuestas con valores accesibles, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.
Valores de apuesta:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes puedan participar en el sorteo.
En Colombia, las apuestas de chance en internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por esta razón, solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de servicios de forma digital.
Para jugar al Chontico Noche en línea generalmente se deben seguir estos pasos:
Este sistema permite participar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto de venta físico.
Los jugadores que resulten ganadores deben presentar algunos documentos para reclamar su premio.
Documentación básica requerida:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:
Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:
Consultar el historial de resultados permite a los jugadores seguir el comportamiento reciente del sorteo y comparar los números ganadores de los últimos días.