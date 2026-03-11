Capturan en Cali a ‘El Buda’, presunto implicado en homicidio del director de la DIAN en Tuluá

En Cali, Valle del Cauca, en el marco de las acciones adelantadas para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en la región, las autoridades lograron la captura de alias ‘El Buda’ en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias ‘El Buda’ estaría vinculado con el homicidio del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el municipio de Tuluá, un hecho que generó gran conmoción en el departamento del Valle del Cauca y que ocurrió el 18 de diciembre de 2025.

Las autoridades señalaron que su presunta participación en este crimen es uno de los elementos clave dentro del proceso investigativo que permitió su ubicación y posterior captura.

Asimismo, este hombre sería señalado como presunto coordinador de las estructuras criminales conocidas como ‘Los Viruña’ y ‘Los Chagualos’, grupos delincuenciales dedicados principalmente al sicariato y a otras actividades criminales en el barrio El Rodeo, en Cali. Estas estructuras habrían estado involucradas en distintos hechos violentos que afectan la seguridad y la convivencia en este sector de la ciudad.

