Capturan en Cali a 'El Buda', presunto implicado en homicidio del director de la DIAN en Tuluá

Capturan en Cali a ‘El Buda’, presunto implicado en homicidio del director de la DIAN en Tuluá

El detenido sería coordinador de las estructuras criminales ‘Los Viruña’ y ‘Los Chagualos’, señaladas de cometer sicariatos en el barrio El Rodeo de Cali.

