Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 11 de marzo de 2026 el sorteo número 4946, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia.

En esta ocasión estuvo en juego un premio mayor de $2.600 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas dentro del calendario de juegos de azar del país.



Premio mayor de la Lotería de Manizales – sorteo 4946

El premio mayor de $2.600 millones fue para el número: . Este resultado dejó un nuevo ganador dentro de uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, generando gran expectativa entre quienes participaron en esta edición.

El billete completo de la Lotería de Manizales tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $3.000, lo que permite a los jugadores acceder a premios millonarios con una inversión moderada. Además, parte de los recursos obtenidos con la venta de billetes se destinan al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en el país.



Resultados de los premios secos – sorteo 4946

A continuación, se presentan los premios secos del sorteo 4946, que también hacen parte del plan de premios de la Lotería de Manizales.

La organización recomienda comparar cuidadosamente el billete con los resultados oficiales del sorteo 4946 antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m.



En caso de que el miércoles coincida con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese plazo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios para reclamar

Billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % de la cédula.

Certificado del RUT, obligatorio especialmente para premios mayores debido a las retenciones tributarias.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales y confirmar que se cumplen todos los requisitos establecidos.

Con cada sorteo semanal, la Lotería de Manizales sigue manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que participan con la esperanza de ganar uno de los premios millonarios que ofrece este tradicional juego de azar.