Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 4 de marzo de 2026 el sorteo número 4945, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $2.600 millones, reafirmando a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas de Colombia.



Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4945

El premio mayor de $2.600 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador dentro de uno de los sorteos más reconocidos del país.

El billete completo de la Lotería de Manizales tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $3.000, lo que permite a los jugadores participar por premios millonarios a un precio accesible. Además, parte de los recursos obtenidos con la venta de billetes se destinan al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en Colombia.



Resultados completos de los premios secos – sorteo 4945

A continuación, se presenta el listado detallado de los premios secos correspondientes al sorteo 4945 para que los jugadores puedan verificar sus billetes.

La organización recomienda comparar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del sorteo 4945 antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m.

En caso de que el miércoles coincida con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores cuentan con un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios para reclamar

Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % de la cédula.

Certificado del RUT, especialmente obligatorio para premios mayores debido a las retenciones tributarias.

Antes de iniciar el proceso de reclamación, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Con cada sorteo, la Lotería de Manizales continúa manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que semana tras semana prueban su suerte con la esperanza de ganar uno de sus premios millonarios.