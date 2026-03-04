En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Millos elimina a Nacional
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / “Tenemos una debilidad”: comandante FFMM por muerte de tres soldados en emboscada en Caquetá

“Tenemos una debilidad”: comandante FFMM por muerte de tres soldados en emboscada en Caquetá

Los tres militares fueron asesinados por las disidencias cuando apoyaban la instalación de mesas de votación. Un soldado resultó herido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad