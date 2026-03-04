Tolima pierde en su visita a O’Higgins, pero tiene opciones de avanzar en Libertadores

El O’Higgins chileno consiguió este miércoles un importante triunfo por 1-0 ante el Deportes Tolima colombiano, y tomó ventaja en la serie para buscar la próxima semana, de visita en Ibagué, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El gol del volante argentino Francisco González sobre el final de los ocho minutos de reposición otorgados en el primer tiempo sentenció la victoria en tercera fase del torneo para el cuadro chileno, en el estadio El Teniente de Rancagua.

O’Higgins comenzó dominando y buscó proyectarse en ofensiva, pero rápidamente el partido se convirtió en un ida y vuelta en las áreas en el que el Tolima tuvo las mejores oportunidades para abrir el marcador.

El guardameta de los celestes, Gabriel Carabalí, defendió su arco evitando un primer gol de los tolimenses con una doble atajada, en el minuto 14, ante los disparos consecutivos del volante Jersson González y el delantero Adrián Parra.



Tras esos minutos de intensidad, el equipo rancagüino recuperó mayor control de la pelota, pero no lograba traducirlo en precisión para generar opciones en el área rival.

Los pijaos se asentaron más en el campo y se mostraron recuperados tras haber sufrido un temprano cambio por la lesión del mediocampista Edwar López, que fue sustituido a los seis minutos por Kelvin Flórez.

La adversidad, no obstante, volvió porque Flórez terminó expulsado con roja directa a los 37 minutos por una patada de riesgo en una acción involuntaria a la cabeza del zaguero y capitán Alan Robledo, que fue sustituido por Nicolás Garrido.

El encuentro se tornó cortado y, sobre el final del primer tiempo, hubo roces entre los jugadores de ambos equipos, que terminaron con tarjetas amarillas para el chileno Felipe Orgaz y Luis Sandoval por los colombianos.

El equipo del argentino Lucas Bovaglio se fue al descanso con la ventaja de 1-0 en el marcador, con el gol de González a pocos segundos del pitazo.

El volante ingresó al área sin ser registrado por la defensa tolimense para definir con un disparo al palo izquierdo, tras recibir un pase de un cabezazo de Luis Pavez ante un rechazo de la defensa del cuadro colombiano.

O’Higgins volvió con ímpetu en la segunda mitad para tratar de aumentar el marcador, aprovechando que el rival jugaba con 10 hombres, y probó con dos disparos del delantero paraguayo Arnaldo Castillo y otro desviado de Felipe Ogaz.

El volante Bryan Rabello tuvo el 2-0, en el minuto 64, con un remate de tijera que terminó saliendo por la última línea en el arco del meta brasileño Neto Volpi.

Al equipo dirigido por el colombiano Lucas González le costó generar ofensiva, más enfocado en contener a su rival, pero cuando llegaba en contragolpe fue peligroso con un remate de Jan Angulo.

El duelo se emparejó con la expulsión de Ogaz al recibir su segunda amarilla, a diez minutos del final, por una falta desde atrás sobre el colombiano Jersson González, pero los celestes finalizaron el partido poniendo contra las cuerdas al rival.