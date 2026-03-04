En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Millos elimina a Nacional
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tolima pierde en su visita a O’Higgins, pero tiene opciones de avanzar en Libertadores

Tolima pierde en su visita a O’Higgins, pero tiene opciones de avanzar en Libertadores

Al conjunto pijao le restan 90 minutos para darle vuelta al marcador, ante su público, y así clasificar a la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad