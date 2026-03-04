Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026

La Lotería del Meta realizó la noche del miércoles 4 de marzo de 2025 el sorteo número 3288, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. Este tradicional juego de azar volvió a captar la atención del público al entregar premios millonarios y continuar con su labor de apoyo al desarrollo social del departamento.



Premio mayor de la Lotería del Meta

El premio mayor de la noche fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado que convirtió al poseedor del billete ganador en uno de los nuevos millonarios del país. Este premio es uno de los más atractivos dentro del plan de premios de esta lotería regional.



Premios secos del sorteo 3288

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones en diferentes categorías de premios secos. Los billetes ganadores se registraron en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

Estos corresponden a los resultados oficiales del sorteo 3288 y son los únicos válidos para verificar los billetes participantes.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados en diferentes regiones del país.

También existen alternativas digitales que permiten comprar los billetes de manera rápida y segura desde cualquier lugar, a través de plataformas como:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas opciones facilitan la participación en el sorteo sin necesidad de desplazarse.

Un juego que también aporta a la salud

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple una importante función social. Parte de los recursos recaudados con la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.



De esta manera, cada sorteo no solo ofrece la posibilidad de ganar grandes premios, sino que también contribuye al financiamiento de programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos en el Meta.