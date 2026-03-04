En vivo
Millonarios clasifica a fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo es el sorteo?

Los hinchas albiazules se ilusionan con la presentación de su equipo en el torneo internacional luego del nivel que mostraron en Medellín para eliminar a Atlético Nacional.

