Millonarios clasifica a fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo es el sorteo?

Luego del emocionante partido entre Millonarios y Atlético Nacional, que quedará en la memoria de los aficionados del equipo embajador por el contundente 1-3 en el estadio Atanasio Girardot, muchos se preguntan cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tranquilos, ya está la fecha estipulada.

En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo para que Millonarios y los otros 31 equipos conozcan a sus próximos rivales en la fase de grupos. Este evento será el jueves 19 de marzo desde las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

¿Dónde ver el sorteo?

Vale enfatizar que ese mismo día también se hará el sorteo de la Copa Libertadores. Los hinchas podrán ver la conformación de los grupos de los torneos internacionales de la Conmebol a través de ESPN y la plataforma digital Disney +.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana Foto: realizada con IA

Histórica clasificación de Millos

Una actuación sobresaliente del argentino Rodrigo Contreras llevó a Millonarios a imponerse 1-3 sobre Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana. Con este triunfo en el estadio Atanasio Girardot, el equipo bogotano aseguró su lugar en la fase de grupos del torneo continental.



Contreras, de 30 años, fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete y provocar el penalti que Leonardo Castro convirtió en gol. Por el conjunto local descontó el extremo Nicolás Rodríguez, en un compromiso intenso y disputado, en el que ambos equipos generaron constantes opciones de peligro.

Foto: Millonarios

El partido fue abierto y se jugó principalmente en las áreas, lo que exigió a los porteros David Ospina y Diego Novoa. Millonarios avisó primero con una acción de Mackalister Silva que no pudo concretar, mientras que Nacional respondió con un remate de Milton Casco que salvó en la línea Carlos Sarabia y un tiro libre de Juan Manuel Rengifo que atajó Novoa.

El marcador se abrió al minuto 20 con un golazo de Contreras, quien recuperó el balón en campo propio y, al ver adelantado a Ospina, remató desde detrás de la mitad de la cancha. Nacional empató ocho minutos después con una jugada filtrada de Jorman Campuzano que definió Rodríguez. Antes del descanso, Contreras fue derribado en el área y Castro convirtió el penal para el 1-2 parcial.

En el segundo tiempo, Nacional buscó el empate con insistencia y tuvo oportunidades con Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, pero fue perdiendo claridad pese a los cambios ofensivos. Millonarios aprovechó los espacios y sentenció al minuto 75 en un contragolpe que volvió a capitalizar Contreras para el 1-3 definitivo. Así, los verdes quedaron eliminados y los capitalinos esperan el sorteo para conocer sus rivales en la fase de grupos.