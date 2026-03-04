En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Prometió hacer dos goles y cumplió: Duván Vergara dio dedicatoria a persona en luto

Prometió hacer dos goles y cumplió: Duván Vergara dio dedicatoria a persona en luto

El delantero colombiano ha conquistado el corazón de los aficionados de la Academia, que, ahora, con una acción ejemplar se llevó miles de aplausos en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad