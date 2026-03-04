Prometió hacer dos goles y cumplió: Duván Vergara dio dedicatoria a persona en luto

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Aunque no ha conquistado la titular de Racing Club desde su llegada a Argentina, Duván Vergara sí se ha ganado el cariño de los hinchas de la Academia por sus cualidades humanas y su trato con los aficionados que se le acercan, pero, ahora, una acción en el último duelo del campeonato argentino hizo que el amor por él creciera.
El último duelo entre Racing Club y Atlético Tucumán por la octava fecha del torneo de apertura, en donde la Academia se quedó con los tres puntos con el resultado de 3 a 0, Vergara notó un doblete que tuvo una historia conmovedora detrás.
Previo a este duelo, el colombiano prometió que iba a anotar dos goles y no solo lo cumplió, sino que lo hizo en honor al técnico Gustavo Costas y su suegro, quien perdió la vida hace algunos días atrás.
“Este equipo viene en alza, en lo personal venía con poca continuidad, pero tuve paciencia para esperar mi momento, fui positivo y acá está la recompensa. A mis compañeros les dije que iba a hacer dos goles hoy (martes), tuve mucha fe”, dijo el delantero.
Este acto de Verga conmovió a Costas, que, en rueda de prensa, no dudo en darle las gracias y demostrar que “cumplió sus palabras”, en ese difícil momento que su familia y él pasan.
“Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de 'Maravilla' y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duván, él me dijo: 'te la voy a dar, pero con dos goles'... Y cumplió”, expresó.
El colombiano ha disputado 20 partidos con la camiseta de la Academia en donde ha anotado 4 goles, pero aún no logra quedarse con la titular del equipo desde su salida de América de Cali.
🗣️ "Quiero dedicarle a mi suegro, que nos dejó, este triunfo. Antes de irse me dijo que quería la camiseta de Duvan. Hoy cuando le pedí la camiseta a Vergara para llevársela a la familia, me dijo: 'Te la boya dar pero con dos goles', cumplió".— Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) March 4, 2026
🎙️ Gustavo Costas en conferencia. pic.twitter.com/Vq0tl20kAG