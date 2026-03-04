Prometió hacer dos goles y cumplió: Duván Vergara dio dedicatoria a persona en luto

Aunque no ha conquistado la titular de Racing Club desde su llegada a Argentina, Duván Vergara sí se ha ganado el cariño de los hinchas de la Academia por sus cualidades humanas y su trato con los aficionados que se le acercan, pero, ahora, una acción en el último duelo del campeonato argentino hizo que el amor por él creciera.

Duván Vergara // Foto: AFP

El enorme gesto de Duván Vergara con Gustavo Costas en Argentina

El último duelo entre Racing Club y Atlético Tucumán por la octava fecha del torneo de apertura, en donde la Academia se quedó con los tres puntos con el resultado de 3 a 0, Vergara notó un doblete que tuvo una historia conmovedora detrás.

Previo a este duelo, el colombiano prometió que iba a anotar dos goles y no solo lo cumplió, sino que lo hizo en honor al técnico Gustavo Costas y su suegro, quien perdió la vida hace algunos días atrás.

“Este equipo viene en alza, en lo personal venía con poca continuidad, pero tuve paciencia para esperar mi momento, fui positivo y acá está la recompensa. A mis compañeros les dije que iba a hacer dos goles hoy (martes), tuve mucha fe”, dijo el delantero.

Este acto de Verga conmovió a Costas, que, en rueda de prensa, no dudo en darle las gracias y demostrar que “cumplió sus palabras”, en ese difícil momento que su familia y él pasan.



“Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de 'Maravilla' y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duván, él me dijo: 'te la voy a dar, pero con dos goles'... Y cumplió”, expresó.

El colombiano ha disputado 20 partidos con la camiseta de la Academia en donde ha anotado 4 goles, pero aún no logra quedarse con la titular del equipo desde su salida de América de Cali.