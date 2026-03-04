Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026

La Lotería del Valle realizó el sorteo número 4837 en la noche del miércoles 4 de marzo de 2026, manteniendo la expectativa de miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia. En esta jornada estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales del país.



Premio mayor – $9.000 millones

El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX. El poseedor del billete con esta combinación se quedó con uno de los premios más altos del plan de premios de la Lotería del Valle.



Premios secos del sorteo 4837

Además del premio mayor, el sorteo 4837 entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades de ganar.

Las autoridades recomiendan comparar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del sorteo 4837, publicada por la Lotería del Valle, para confirmar cualquier posible acierto.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?

Los premios pueden reclamarse directamente en puntos autorizados de venta o con el lotero que vendió el billete ganador.

En el caso de premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas principales de la entidad ubicadas en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se realiza el proceso de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.

Proceso de validación

Para reclamar el premio, se debe cumplir con los siguientes pasos:



Verificación del número ganador según el listado oficial.

Firma del billete con número de cédula y huella.

Entrega de copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.

Revisión de seguridades y tira de control del billete.

Para premios superiores a $20 millones, también se solicita una certificación de autenticidad emitida por el proveedor impresor del billete.



Una vez confirmada la autenticidad, se expide la resolución de pago y el dinero se consigna en la cuenta bancaria del ganador. El desembolso se realiza en un plazo máximo de 30 días hábiles.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m. mediante un sistema de baloteras electroneumáticas, diseñado para garantizar transparencia y seguridad en cada sorteo.

El evento se transmite en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el desarrollo del sorteo y verificar los resultados oficiales en tiempo real.