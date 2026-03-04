Farías cuestiona expulsión por parte de Roldán en Copa Libertadores: "Que mire el VAR"

El técnico de Barcelona de Ecuador, César Farías, rompió el silencio en Blog Deportivo y cuestionó su expulsión en el duelo ante Botafogo por la Copa Libertadores y apuntó directamente al árbitro colombiano Wilmar Roldán.

"Yo tengo 220 partidos internacionales y jamás he sido expulsado. ¿Por qué me haces esto? Y me dice: 'No lo puedes tocar'. Yo le respondo: 'No, yo no lo toco. Mira el VAR, que no lo toco'. Y me sacó. Y entonces entendí que iba a ser peor si me discutía con él", detalló el exentrenador del América de Cali.

En la entrevista, Farías relató su versión de los hechos y negó cualquier agresión hacia el jugador rival Alexander Barbiza tras despejar un balón en la línea, al frente del banco de suplentes del Barcelona.

Wílmar Roldán Foto: AFP.

“El jugador sale con una patada, la tira a la tribuna, pega un rebote hacia atrás, que es lo que me hace trastabillar a mí. Si me pisa un dedo, con lo que estaba lloviendo, con los tapones, me rompe el pie. Cuando trastabillé, ahí como que nos rozamos, pero no hay ninguna agresión”, sostuvo.



Cuestionamientos hacia Roldán

El entrenador también dejó entrever que existe un historial adverso cuando Roldán dirige sus equipos. Además, cuestionó que el entrenador del Botafogo tocó el balón con sus manos dos veces -lo cual no es permitido con el reglamento de Conmebol- y no fue sancionado. Asimismo, apuntó a que no se pitó un penal a favor de su equipo tras una falta sobre el atacante Benedetto.



“Lo dije públicamente en Colombia: respeto toda su trayectoria, pero lamentablemente yo no puedo ganar un partido cuando él pitaba. Y siempre hay alguna polémica de por medio (...) por momentos cree que está por arriba de los futbolistas. Él está para impartir justicia y dar equilibrio, no para hacer la figura”, agregó.

Ahora el club recolectará las pruebas correspondientes para presentarlas ante la Conmebol y reducir la sanción de la expulsión de Farías. El partido de vuelta de la Libertadores entre ecuatorianos y brasileños será el martes 10 de marzo.