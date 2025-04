César Farías discutió con periodista José Hugo Illera: esto es lo último de este rifirrafe

En la mañana de este miércoles, 30 de abril, se realizó una rueda de prensa en la sede del Junior de Barranquilla de cara a lo que será su próximo compromiso contra el América el sábado 3 de mayo. Lo que no se esperaba era el rifirrafe entre el entrenador del equipo tiburón y un periodista.

El periodista José Hugo Illera, quien trabaja para WIN Sports, le preguntó al técnico César Farías cuándo la prensa podría ver parte del entrenamiento del equipo y qué planteamiento tiene para los cuatro partido restantes de la liga. El venezolano le contestó que hay un protocolo y también manifestó que hay "algunos motivos" por parte de la prensa para no abrir estos espacios.

Cuando parecía que ya todo estaba olvidado, Farías terminó la rueda de prensa, se levantó y se dirigió inmediatamente a donde estaba Illera para recriminarle por sus preguntas y exigirle respeto. Esto, mientras el periodista permanecía sentado.

Farías reprocha a periodista de WIN Sports X: @cuidsports

La posición de Farías

Blog Deportivo pudo conversar a través del chat de WhatsApp con el venezolano Farías, quien afirmó que ya habló con el periodista José Hugo Illera y ya se "aclaró la situación".

De hecho, Illera será el encargado de realizarle la habitual entrevista el entrenador antes del partido contra el América.

"Ellos ya tuvieron una conversación privada en la que aclararon la situación. Me cuenta César que lo que a él le molesta, porque ya había pasado, era que a la prensa de Barranquilla le molesta que los jugadores no estén tan al alcance. Farías sintió que Illeras lo responsabilizó de esa distancia entre los jugadores y la prensa. Fue a reclamarle y reconoce que no está bien, que no le suma esa imagen, que estaba un poco cargado", detalló el periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo.

¡ESCANDALOSO FARÍAS CONFRONTA A PERIODISTA!



Esto sucedió al final de la rueda de prensa de este miércoles https://t.co/VlXKuFcbku pic.twitter.com/cNLZsMOmpV — Cuid Sports (@cuidsports) April 30, 2025

Publicidad

Vale recordar que después de ese cara a cara, que quedó registrado en video, el capitán Carlos Bacca intentó calmar las aguas por lo sucedido y manifestó que en ocasiones los jugadores no dan declaraciones a la prensa ante los medios de comunicación porque vienen de viaje y lo que desean en ese momento es descansar en sus casas.