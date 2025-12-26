"El menor es el más afectado": familiares narran cómo empezó incendio en Medellín que dejó 5 heridos

Se conocieron los testimonios de familiares de los niños de 6, 8 y 11 años que resultaron afectados por la inhalación de humo tras el incendio en la celebración de Navidad en una vivienda del barrio Granizal, Nororiente de Medellín, el cual aunque se había indicado inicialmente que se ocasionó por un volador, las autoridades confirmaron que la causa fue una falla ecléctica en una extensión usada para la conexión de luces navideñas.

Sobre el más reciente parte médico de los menores de edad, el Hospital San Vicente Fundación confirmó que están clínicamente estables y bajo observación médica permanente en unidades de cuidados intensivos y que el centro asistencial les está brindando atención especializada.

Esteban González, familiar de los afectados, contó que se encontraban en una reunión típica de estas fechas, conversando y compartiendo, cuando evidenciaron el humo y posteriormente la llama que lo provocó, momento en el que corrieron para salir de la vivienda.

"Ahí mismo el alboroto, el humo y una de las mamás de los niños bajó a mirar y vio la llama y ya cuando todos empezamos a correr y a intentar pues auxiliar las personas que están allá con los niños. Lo que nos alteró fue el humo, que estaba mi mamá justamente en la cocina con unos chicharrones y vio el humo", narró.



También contó que ahora los que más afectados están son el abuelo y el menor de los niños afectados, con tan solo 6 años de edad, pues era quien se encontraba en la habitación más lejana, teniendo en cuenta que ya los tres estaban dormidos por ser las 2:40 de la madrugada.

"Generalmente por la inhalación del humo. Hay uno, el menor, que se encontraba en la última habitación del fondo y que fue el último niño a sacar, es el que está más afectado, el de seis años. Los dos adultos salieron con los dos niños y ya el abuelo, ya viendo la llama, se fue a rescatar al niño que está en la parte de atrás y el abuelo es el que está con las afectaciones en la clínica", indicó.

Dos tripulaciones de Bomberos Medellín atendieron la situación y mientras evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, un equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y atención a los afectados.

Aunque no es por la misma causa, vale la pena mencionar que según informó el alcalde Federico Gutiérrez, este diciembre se han registrado tres incendios relacionados con el uso de pólvora y globos de mecha en la capital antioqueña.