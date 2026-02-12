Así luce 'Spider-Noir', la nueva serie de Marvel Studios y Sony Pictures

mundial el próximo 27 de mayo de 2026. La producción, protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel protagónico en televisión, marca una nueva adaptación del universo Marvel con una propuesta estética y narrativa distinta, basada en el cómic Spider-Man Noir.

La serie, producida por Sony Pictures Television, tendrá un lanzamiento escalonado. En Estados Unidos debutará primero el 25 de mayo de 2026 a través del canal lineal MGM+, mientras que dos días después, el 27 de mayo, estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios, con todos los episodios listos para maratonear.

Uno de los elementos distintivos de Spider-Noir será su disponibilidad en dos formatos visuales: “Blanco y Negro Auténtico” y “Todo Color”. Esta decisión busca respetar la estética clásica del cómic noir, ambientado en la Nueva York de la década de 1930, y al mismo tiempo ofrecer una versión alternativa para nuevas audiencias.

Una historia ambientada en los años 30

La trama sigue a Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, un detective privado que enfrenta las consecuencias de una tragedia personal. En ese contexto, se ve obligado a confrontar su pasado como el único superhéroe de la ciudad. La narrativa combina elementos de cine negro con el universo de superhéroes, retomando el tono oscuro y detectivesco característico del personaje en los cómics.



El elenco incluye a figuras reconocidas como Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. Además, contará con la participación especial de Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.