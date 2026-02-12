Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20: arco invicto

La selección femenina de Colombia completó y superó la primera fase del Sudamericano Sub-20 con un desempeño sólido y manteniendo su arco invicto. Las dirigidas por Carlos Paniagua cerraron la fase de grupos como líderes del Grupo A con 8 puntos, tras un empate 0-0 frente a Paraguay en Villa Elisa, resultado que les permitió asegurar el primer lugar y sellar su clasificación al hexagonal final.

Colombia tuvo una campaña consistente: debutó con un empate sin goles ante Chile, luego venció 1-0 a Venezuela con anotación de Maithé López y derrotó 2-0 a Uruguay con goles de Maithé López y Fernanda Vía Fara. Su solidez defensiva quedó demostrada al no recibir goles en ninguno de los cuatro compromisos -resaltando las atajadas de la joven arquera Luisa Agudelo-, un aspecto clave que las ubicó por encima de Venezuela (7 puntos) y Paraguay (5), mientras que Uruguay (4) y Chile (2) quedaron eliminadas.

Maithe López con la Selección Colombia Foto: FCF

Con el liderato en el bolsillo y el arco todavía imbatido, la tricolor ahora tiene la mirada puesta en el hexagonal final, etapa en la que los seis equipos clasificados —tres de cada grupo— jugarán todos contra todos para definir a los cuatro representantes sudamericanos al Mundial de Polonia.

La fase final comenzará el lunes 16 de marzo, y en ella Colombia buscará mantener su solidez defensiva y pelear por uno de los cupos al Mundial, en un torneo que promete alta competitividad.



Colombia en la tabla de posiciones del Grupo A

Colombia – 8 puntos | +3 DG Venezuela – 7 puntos | +3 DG Paraguay – 5 puntos | +2 DG Uruguay – 4 puntos | -3 DG Chile – 2 puntos | -5 DG

Vale recordar que en el caso del Grupo B, las tres selecciones clasificadas se determinarán mañana viernes con los partidos Brasil vs. Argentina y Perú vs. Ecuador a las 4:00 de la tarde.