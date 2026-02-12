Enrique Bunbury regresa a Latinoamérica con una nueva parada en Colombia

El cantante español Enrique Bunbury anunció este jueves una nueva gira de 16 conciertos, Nuevas Mutaciones Tour, que comenzará en México, pasará por otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, y terminará en Zaragoza (España) el 12 de diciembre de este año.

El recorrido comenzará en la ciudad mexicana de Puebla el 10 de octubre y continuará en Ciudad de México los días 12 y 15, y en Guadalajara el 21.

Después se desplazará a San José, donde tocará el 26 de octubre. Le seguirán Bogotá, el 29 de octubre; Buenos Aires, el 4 de noviembre; Lima, el 7 de noviembre; Santiago de Chile, el 9 de noviembre; Nueva York, el 12 y 14 de noviembre; Highland, el 17 de noviembre, y Los Ángeles, el 21 de noviembre, también en Estados Unidos.

Enrique Bunbury explora una nueva faceta artística a través de su propio libro // Foto: AFP

Desde allí regresará a España con un concierto en Madrid el 4 de diciembre, otro en Valencia el día 7 y un último en Zaragoza, donde se celebrará la fiesta de clausura de la gira.



Bunbury también aprovechó para sacar el tercer adelanto de su último álbum, 'Creer que se puede creer', una canción en la que reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo y en el camino elegido, así como en la búsqueda de un sentido frente a la incertidumbre.

La publicación del álbum, titulado 'De un siglo anterior', está previsto el 17 de abril de 2026.