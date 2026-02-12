En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Enrique Bunbury regresa a Latinoamérica con una nueva parada en Colombia

Enrique Bunbury regresa a Latinoamérica con una nueva parada en Colombia

a publicación del álbum, titulado 'De un siglo anterior', está previsto el 17 de abril de 2026.

Enrique Bunbury (2).jpg
Enrique Bunbury //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad