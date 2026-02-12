Resultados de las loterías Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto del 12 de febrero de 2026

El jueves 12 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2833

El gran protagonista de la noche fue el número: 2762 de la serie 465, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 12 de febrero de 2025 es el: 9539 de la serie 067. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



MiLoto, ganadores sorteo 12 de febrero

Durante el sorteo 480, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 09 - 02 - 10 - 33 -15. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Resultados ColorLoto del 12 de febrero de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 5 de febrero arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 2 (amarillo) - 6 (amarillo) - 1 (rojo) - 5 (amarillo) - 4 (azul) - 6 (rojo).