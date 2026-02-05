Lotería del Quindío, sorteo en vivo, ganadores y resultado del jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del jueves 5 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo su sorteo número 3001, una edición especial que despertó el interés de miles de apostadores en distintas regiones del país.



Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 5 de febrero de 2025 es el: XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios secos: resultados oficiales del sorteo 3001

Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos en distintas categorías, beneficiando a apostadores en diferentes regiones del país. Estos fueron los números ganadores:

Sorteo en vivo Lotería del Quindío

La entidad recordó que los resultados oficiales de la Lotería del Quindío pueden consultarse tanto en la transmisión en vivo como a través de sus canales institucionales, donde se publica información verificada y actualizada para brindar confianza y claridad a los jugadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío explicó que el procedimiento para reclamar los premios depende del monto obtenido y debe cumplirse con una serie de requisitos, diseñados para garantizar un trámite seguro, transparente y conforme a la normativa vigente.



Premios menores a $5.000.000

Quienes resulten ganadores de premios de menor cuantía deberán presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Premios mayores a $5.000.000

Para premios que superen este valor, el proceso exige documentación adicional:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de una cuenta bancaria activa, a nombre del ganador.

La entidad recordó que, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, los premios de la Lotería del Quindío pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo, plazo dentro del cual los ganadores deben adelantar el trámite correspondiente.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera oportuna cada semana.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales de la Lotería del Quindío están disponibles en distintos canales autorizados:



Puntos de venta autorizados.

Agencias físicas y virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para ampliar la información sobre resultados, premios, reglamentos y procesos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web loteriaquindio.com.co, donde la entidad publica contenido actualizado y validado para el público en general.

