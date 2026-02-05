Lotería de Bogotá, sorteo en vivo y resultado del jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización de su sorteo número 2832, efectuado en la noche del jueves jueves 5 de febrero de 2026.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2832

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.

(muy pronto)



Sorteo en vivo Lotería de Bogotá

Este sorteo destacó por su atractivo plan de premios y por la presencia de ganadores en varios departamentos, un factor que sigue fortaleciendo la confianza y el interés de los jugadores. Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como una de las favoritas entre quienes buscan probar su suerte semana a semana.

Además del componente económico, este juego mantiene un fuerte valor simbólico y social, ya que parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso permite garantizar transparencia, seguridad y el pago oportuno, evitando fraudes o intermediarios no autorizados.

Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil mediante las siguientes opciones:



Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.

En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.

Premios mayores

En el caso de premios de mayor valor, el trámite debe hacerse de forma presencial en las oficinas autorizadas: Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos

Para reclamar cualquier premio, el ganador deberá presentar:



Billete original debidamente firmado.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria vigente.

Formulario de identificación de ganadores, correctamente diligenciado.

Como recomendación final, la entidad insiste en verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro. Esto ayuda a evitar errores, retrasos o inconvenientes y garantiza que el trámite se realice conforme a la normativa vigente, brindando una experiencia segura y confiable a todos los ganadores.

