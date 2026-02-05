Lotería de Bogotá, sorteo en vivo y resultado del jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización de su sorteo número 2832, efectuado en la noche del jueves jueves 5 de febrero de 2026.
El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.
Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.
Este sorteo destacó por su atractivo plan de premios y por la presencia de ganadores en varios departamentos, un factor que sigue fortaleciendo la confianza y el interés de los jugadores. Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como una de las favoritas entre quienes buscan probar su suerte semana a semana.
Además del componente económico, este juego mantiene un fuerte valor simbólico y social, ya que parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.
La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso permite garantizar transparencia, seguridad y el pago oportuno, evitando fraudes o intermediarios no autorizados.
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil mediante las siguientes opciones:
En el caso de premios de mayor valor, el trámite debe hacerse de forma presencial en las oficinas autorizadas: Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.
Para reclamar cualquier premio, el ganador deberá presentar:
Como recomendación final, la entidad insiste en verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro. Esto ayuda a evitar errores, retrasos o inconvenientes y garantiza que el trámite se realice conforme a la normativa vigente, brindando una experiencia segura y confiable a todos los ganadores.