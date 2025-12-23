Grave incendio en institución educativa en el Salitre, en Bogotá: esto se sabe

En la tarde de este martes, 23 de diciembre, se registró un incendio forestal en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, sede Salitre, ubicado en la Avenida 68 con calle 64, localidad de Barrios Unidos, en inmediaciones al Coliseo El Salitre de Bogotá.

Por el momento se desconoce la causa del incendio y unidades del Cuerpo de Bomberos, específicamente de la estación Ferias, llegaron al punto de la emergencia para controlar las llamas.

Conductores y peatones que pasaron por el lugar registraron con sus dispositivos móviles el incendio a través de diferentes videos y fotografías. Allí se puede observar cómo el humo de la conflagración se eleva algunos metros.

Mientras en otras imágenes se puede apreciar cómo en la cerca metálica del foco del incendio se quemaron algunos pinos que estaban en el lugar.



#BOGOTÁ. [17:00h] Se presenta incendio en el colegio Francisco José de Caldas, que esta ubicado en la Av. Carrera 68 con calle 64, loc/Barrios Unidos. Al momento, se desconocen las causas del hecho, no se reportan personas lesionadas.



En desarrollo...