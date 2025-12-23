En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Mujer revela cómo su pareja presuntamente acabó con la vida de su madre tras discusión en Bogotá

Mujer revela cómo su pareja presuntamente acabó con la vida de su madre tras discusión en Bogotá

La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.

Habla hija de mujer que perdió la vida tras ataque de su yerno en Bogotá
Habla hija de mujer que perdió la vida tras ataque de su yerno en Bogotá
Foto: captura de pantalla de Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad