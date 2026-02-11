En vivo
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Megaoperativo en el centro de Medellín deja más de 13 capturados

Megaoperativo en el centro de Medellín deja más de 13 capturados

Entre las incautaciones se destacan un arma traumática, 370 armas blancas y 320 dosis de estupefacientes

