Megaoperativo en el centro de Medellín deja más de 13 capturados y golpe a economías ilegales. Los procedimientos se llevaron a cabo en las inmediaciones de una de las estaciones del sistema metro de la ciudad.

Las autoridades en la capital antioqueña continúan su ofensiva en contra de la ilegalidad y la criminalidad. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró asestar un duro golpe a las acciones delictivas que se presentan día a día en esta zona específica del Valle de Aburrá.

El operativo se llevó a cabo exactamente en el sector del viaducto del metro que conecta la estación Parque Berrío con Prado Centro, en la comuna 10, La Candelaria. Al terreno se desplazaron más de 700 uniformados y equipos institucionales, donde se logró capturar a 13 personas por diferentes delitos.

El operativo se enfocó en la ubicación de puntos críticos en los que se identificó la presencia de delincuentes, que a través de sus delitos afectan a los comerciantes, residentes y usuarios del transporte público.



Al respecto se pronunció el secretario de seguridad y convivencia Manuel Villa Mejía. “las autoridades capturaron a 13 personas, además de la incautación de un arma traumática, 370 armas blancas y 320 dosis de estupefacientes. Se realizaron más de 2.000 solicitudes de antecedentes, cerca de otras 2.000 registros a vehículos y más de 2.200 registros a personas”.

Además, en el reporte entregado por las autoridades, en las inspecciones se impusieron 178 comparendos por comportamientos que van en contra de la ley, además, se registró la suspensión de ocho establecimientos y tres hoteles, la verificación de 37 locales y el envío de 30 personas al centro de reclusión.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por delitos como lesiones personales, hurto, receptación, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.