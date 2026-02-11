Destruyen laboratorio de cocaína: 11 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de febrero de 2026:
- Hostigan estación de Policía en Cajibío, Cauca, en medio de alteraciones de orden público.
- Hallan restos humanos en el centro de Cali; investigan posible vínculo con guerra narco en México.
- El Carmen, Norte de Santander, completa tres días bajo ataque del ELN.
- Alertan riesgo de reclutamiento forzado del ELN en El Carmen, Norte de Santander
- Estados Unidos sigue la pista a responsables del ataque que dejó 13 policías muertos y derribó un Black Hawk.
- DEA y autoridades colombianas asestan golpe a disidiencias de 'Calarcá' y destruyen laboratorio de cocaína.
Escuche el programa completo aquí: