En su sexto día de eventos, este miércoles 5 de agosto, la Feria de las Flores ofrece programas muy atractivos como la Noche de Son y Bolero en el Parque Cultural Nocturno o Plaza Gardel, la exposición de orquídeas en el Jardín Botánico y diversas actividades culturales en corregimientos y comunas.La jornada de la feria abre con el evento Exposiciones y Tradición Silletera Florecer: Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones que se viene desarrollando en el Jardín Botánico desde la 9:00 de la mañana.Así mismo, en Plazas de Flores se realizarán actividades y muestras durante todo el día en Parques del Río. Además, está el plan de la tuta por las fincas silleteras, con recorridos vivenciales en el Parque Arví y veredas de Santa Elena, desde la 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.“Este miércoles es el turno del Son y Bolero, que tendrá transmisión en vivo por el canal local, e invitamos a los para que sigan disfrutando de la Feria de las Flores. Hasta el 9 de agosto tendremos más de 100 actividades gratuitas para compartir en familia”, señaló Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín.Y precisamente, para cerrar la jornada de Feria de las Flores con el evento Parque Cultural Nocturno con Noche de Son y Bolero en Plaza Gardel desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, y que contará con presentaciones de artistas como María Cristina Plata y Juan Carlos Coronel.En la programación, también están los Tablados Musicales, que son conciertos gratuitos en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, y que comienzan a las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.