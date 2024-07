Fico se reunirá con sacerdote delegado en mesa diálogo de la cárcel de Itagüí tras alerta

Frente a un posible riesgo en materia de seguridad para Medellín y la subregión del Valle de Aburrá, insinuado por parte del sacerdote Jaime Humberto Henao Franco, delegado por la Iglesia Católica en la Mesa de Diálogo con bandas criminales de la cárcel de Itagüí, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que realizará un encuentro con Henao, a quien dijo conocer desde hace años y calificó como conocedor de la realidad social de Medellín.

Y es que al final de una eucaristía, que presidió este domingo, Franco se atrevió a hablar de un tema sobre el que admitió no podía dar mayores detalles, pero pidió a los feligreses orar ante un serio riesgo que podría tener la ciudad.

“Qué les puedo decir de una cosa que no debo de decir recemos mucho porque la ciudad está en riesgo, solo les tengo les puedo decir eso la ciudad está en serio riesgo”, relató.

Continuó el sacerdote en su corto comentario, indicando que no se trataba de un riesgo político, pero que esperaba que no cobrara vidas.

“Yo estoy altamente preocupado, pero estamos en un serio, riesgo, no político no es político es un riesgo muy serio, ojalá, no nos genere pérdidas de vidas, pero se presume que pueda ser eso”, agregó.

Frente a estas declaraciones, el alcalde manifestó que el secretario de Seguridad Manuel Villa y el comandante de la Policía Metropolitana, Óscar Lamprea, ya se reunieron con el párroco para conocer la situación. No obstante, dijo que le haría seguimiento a esta alerta.

"Yo lo que sí quiero es dejar claro que acá hay autoridad, aquí no nos vamos a dejar de las estructuras criminales y aquí nosotros necesitamos el apoyo de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía, como se ha venido dando, para dar golpes certeros. Frente a lo dicho por el padre, hablaré con él, es mi labor. Imagínese una alerta de estas uno como no la escucha”, dijo.

Gutiérrez reiteró que la capital antioqueña hoy tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años y que continúa la ofensiva contra las estructuras criminales, a quienes “se le acabaron las vacaciones”.

Finalmente, le envió un mensaje a quienes hacen parte de esa mesa de paz de Itagüí, que piden reconocimiento político, que dejen las armas y que como mandatario se compromete a brindar oportunidades de educación, emprendimientos y empleos, dentro de la legalidad, a los más de 6.000 jóvenes que hacen parte de estructuras criminales.