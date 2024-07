“La ciudad está en riesgo”: delegado de la iglesia en mesa de paz urbana en Itagüí

Delegado de la Iglesia Católica en la mesa diálogo de paz con bandas criminales en la cárcel de Itagüí aseguró que “la ciudad corre un serio riesgo” y que espera no genere pérdidas de vidas. Persiste la preocupación por avances en el conocimiento de avances en el proceso.

Tras la instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y bandas criminales del Valle de Aburrá hace más de 13 meses, pocos han sido los avances que se han conocido frente a acuerdos y la ruta a seguir en el proceso que se enmarca en la iniciativa de paz urbana.

Y es que a falta de información recientemente sí han aparecido advertencias frente a un posible riesgo en materia de seguridad para Medellín y la subregión por parte de actores en esa instancia. La insinuación más reciente vino de parte del sacerdote Jaime Humberto Henao Franco, párroco del templo La Inmaculada Concepción en el barrio La Floresta, director de la Pastoral Social y delegado por la Iglesia Católica en la Mesa de Diálogo.

Al final de una eucaristía que presidió este domingo, Franco se atrevió a hablar de un tema sobre el que admitió no podía dar mayores detalles, pero pidió a los feligreses orar ante un serio riesgo que podría tener la ciudad.

Publicidad

“Qué les puedo decir de una cosa que no debo de decir recemos mucho porque la ciudad está en riesgo, solo les tengo les puedo decir eso la ciudad está en serio riesgo”, relató.

#Video Delegado de la Iglesia Católica en la mesa diálogo con bandas criminales en la cárcel de Itagüí, aseguró que “la ciudad corre un serio riesgo” y que espera no genere pérdidas de vidas. #VocesySonidos @FicoGutierrez @jorgeMejiaMa pic.twitter.com/MXbNRznUft — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 22, 2024

Continuó el sacerdote en su corto comentario, indicando que no se trataba de un riesgo político, pero que esperaba que no cobrara vidas.

Publicidad

“Yo estoy altamente preocupado, pero estamos en un serio, riesgo, no político no es político es un riesgo muy serio, ojalá, no nos genere pérdidas de vidas, pero se presume que pueda ser eso”, agregó.

Frente a estas declaraciones, Fernando Quijano, asesor de ese espacio sociojurídico, aunque reconoció que hace falta un fortalecimiento de la iniciativa desde diferentes sectores, aclaró que no conoce sobre algún anuncio en particular que implique la desestabilización del orden pública en la capital antioqueña y la subregión metropolitana.

“Hoy estamos en 96 días sin homicidio, que sigue mostrando que hay una intención de mantenerse en el tema de las conversaciones y los comunicados de prensa que han sacado desde los voceros representantes de la estructura no están hablando de rupturas, no están hablando levantarse”, aseveró.

En este mismo sentido, Jorge Mejía, delegado del Gobierno en la Mesa, aseguró que sigue el compromiso decidido de los líderes de las estructuras con el proceso.

Publicidad

“Compromiso es un anime y la voluntad es inquebrantable, así no lo han hecho saber no de manera permanente estamos en contacto con con los voceros de las estructuras y tenemos en ese sentido una información de de primera mano sobre su disposición su su afán de de avanzar”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Sobre la Mesa de Diálogo aún siguen esperando el anuncio de parte del Comisionado de Paz frente a un relanzamiento del proceso para conocer de manera oficial los acuerdos y agenda pactados hasta el momento.