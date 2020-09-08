En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Iglesia católica

Iglesia católica

Obispo de Pasto.
Nación

“No podemos cerrar posibilidad de buscar salidas negociadas al conflicto armado”: obispo de Pasto

Abelardo de la Espriella gesticula durante una rueda de prensa en Bogotá.
Nación

Iglesia católica pide orar por el nuevo Gobierno y llama a la reconciliación nacional

Padre Diego Luis Rendón -Cortesía.jpg
Antioquia

El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó

Orden público Risaralda-Chocó.
Antioquia

En menos de una semana van más de 50 acciones terroristas en Chocó: Iglesia Católica pidió paz

Monsjas Belorado afp.jpg
Religión

Siete monjas cismáticas de España enfrentan petición de 12 años de prisión

Biblia - religión
Religión

Pastor Andrés Corson revela las claves bíblicas para alcanzar la prosperidad financiera

terremoto en venezuela (3).jpg
Nación

”Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”: Conferencia Episcopal de Colombia

El Vaticano es la sede de la Iglesia católica y la residencia del papa.
Nación

Iglesia Católica pide asumir "con serenidad, madurez y confianza" los resultados de las elecciones

Aida Cortés genera polémica en Guarne
Antioquia

Polémica por fotos de Aida Cortés en templo de Guarne: Diócesis lo califica como “profanación moral”

Papa AFP.jpg
Mundo

Papa promete cambios en la Iglesia en reunión con víctimas de abusos sexuales en Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad