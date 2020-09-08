El obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas, dijo que el reto del nuevo gobierno con Nariño está en escuchar a la comunidad."Escuchar al pueblo que peregrina, escuchar su sentir, sus necesidades y ayudarle a continuar construyendo el territorio que todos aquí soñamos, donde se pueda vivir en armonía, en paz, donde haya oportunidad de trabajo, de salud, de educación para todos sin distinciones, indicó el religioso.El representante de la Iglesia Católica en Nariño dijo a Blu radio que, "desde la perspectiva cristiana, siempre estarán las manos abiertas para cuando se abran caminos de salidas pacíficas a los conflictos"."Así que no podemos cerrarle de paso o de un tajo también la posibilidad a que se puedan buscar salidas negociadas a los conflictos”, dijo el obispo de Pasto, Monseñor Juan Carlos Cárdenas.Las declaraciones se dieron durante los actos conmemorativos de los 122 años de creación administrativa del departamento de Nariño, en donde el alto prelado aseguró que, por supuesto, necesitamos seguridad para esta región fronteriza."Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero también necesitamos puertas abiertas cuando se muestran las intenciones serias de querer salir de la lógica de la guerra para entrar en la lógica de la paz”, dijo el obispo de Pasto.El alto prelado de Iglesia Católica dijo que los 122 años de camino de vida departamental es un tiempo para mirar con esperanza."El Evangelio es lo que nos inspira a seguir trabajando por una sociedad nueva, por un territorio donde la humanidad sea dignificada, donde sean reconocidos especialmente los que sufren la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, por supuesto, también el rigor de la guerra", afirmó el religioso."Este llamado no es solamente al nuevo presidente Abelardo de la Espriella, es para todos los que tienen liderazgo en el país, una llamada, el Señor nos ha dicho, el Padre nos ha dicho y a mostrarnos a Jesús, escúchenlo, la palabra escuchar, el verbo escuchar, tiene que ser un verbo escuchar que nos conecta con Dios, pero también nos conecta con escuchar a nuestros semejantes", insistió Cárdenas.