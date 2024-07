Alcaldía de Medellín pidió perdón público por crimen de psicóloga Márjorie Kisner en 2008

Tal y como se lo ordenó la decisión del Consejo de Estado, la Alcaldía de Medellín y la Institución Universitaria ITM celebraron un acto oficial para recordar a la psicóloga Márjorie Kisner Mira, asesinada en 2008 por uno de sus pacientes, en el que se le pidió perdón público a su familia.

La profesional trabajaba para la Administración Distrital, a través de un contrato celebrado en 2008 con el ITM, en convenio con la Secretaría de Gobierno, que tenía dentro de su alcance visitar a población postpenada.

Durante el acto, llevado a cabo en el campus Fraternidad del ITM en la tarde de este jueves, el secretario general Sebastián Gómez Sánchez admitió que la Administración Distrital le falló a Marjorie y a las mujeres de Medellín.

"Les pedimos perdón, con el reconocimiento de que fallamos, no solo a Marjorie y a su familia, sino a las mujeres de Medellín. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la pérdida irreparable y el dolor que han sufrido. Nos comprometemos, y ya lo estamos haciendo, a revisar y fortalecer nuestros protocolos de seguridad", fueron sus palabras.

Viviana Kísner Mira, hermana de la fallecida, habló de lo que significa para la familia este acto: "Este evento significa la reparación y la no repetición (...) se le revictimizó, no podemos permitir que a la víctima se le culpe como se hizo con ella, aduciendo en su momento sin ninguna prueba, sin ningún respaldo, que era amante de su victimario. Eso es muy triste que ocurra, esa no puede ser la forma de defender las instituciones", detalló la familiar.

El crimen de Marjorie generó conmoción en la ciudad, pues desapareció el martes 2 de diciembre de 2008 cuando salió de su casa hacia el barrio Villa Hermosa, para adelantar una visita domiciliaria a un hombre que había estado recluido en Bellavista por delitos sexuales y porte ilegal de armas. Tres días más tarde, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades de un cuerpo desmembrado en el basurero, que luego comprobaron que pertenecía a la profesional.

Siguiendo el fallo del Consejo de Estado, la Alcaldía presentó una circular que da orientaciones para la autoprotección y cuidado de servidores públicos y contratistas que desarrollan actividades con grupos poblacionales de alta y especial vulnerabilidad, y el plan de trabajo de la investigación “Márjorie Kisner Mira”.