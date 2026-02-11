Más de 18.000 estudiantes en Antioquia siguen con talleres desde casa por estragos de las lluvias

Aunque ya han retornado a la presencialidad cerca de 4.000 estudiantes por las fuertes lluvias que se registraron con intensidad hace más de una semana, todavía hay seis municipios del Urabá antioqueño que tienen las aulas vacías, pues los niños, niñas y jóvenes deben continuar con talleres y trabajos desde sus hogares mientras se normaliza la situación.

La situación se presenta en Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Vigía del fuerte, y Carepa (en dos sedes rurales), afectando a 18.069 estudiantes.

De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Mónica Ospina, están indagando en las instituciones educativas cuáles fueron afectadas directas de la temporada invernal, en qué casos no pueden llegar a las sedes por el mal estado de la vía y las daños en la infraestructura física (por ejemplo sus comedores escolares), tecnológica y el mobiliario.

Ospina aclaró que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se sigue garantizando para todos los estudiantes en semiescolaridad.



"Con el resto de los estudiantes y las sedes educativas continuamos con semiescolaridad y dando la alimentación escolar a través del envío de los víveres o donde es posible la preparación de las comidas en los sitios de estos establecimientos educativos. Todo este contacto y esta información nos va a poder servir para poder atender estas instituciones y que puedan restablecer el servicio educativo lo más pronto posible", indicó.

El ente departamental aclaró que en sedes con espacios adecuados o comedores comunitarios, la entrega se hace con alimento preparado en sitio; mientras que en zonas donde no es posible, se entregan víveres para preparación en casa.

Por lo pronto, el retorno se da a medida que se recupera la infraestructura y se restablecen las condiciones de seguridad. De las 284 sedes que inicialmente estaban en semiescolaridad, 41 ya regresaron a la normalidad y a la atención presencial.