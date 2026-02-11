En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 18.000 estudiantes en Antioquia siguen con talleres desde casa por estragos de las lluvias

Más de 18.000 estudiantes en Antioquia siguen con talleres desde casa por estragos de las lluvias

La Gobernación aseguró que les envía los alimentos a sus viviendas o donde es posible, continúan entregando las comidas preparadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad