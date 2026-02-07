Suspenden clases escolares en Córdoba debido a emergencias por fuertes lluvias

Las inundaciones en más de 26 colegios del departamento de Córdoba obligaron a que la Gobernación expidiera un acto en el que se suspende temporalmente el calendario escolar en los establecimientos afectados, una medida que va en línea con los retrasos para el inicio de las clases en la Universidad de Córdoba, cuyo semestre académico se reanudará el 16 de febrero, beneficiando a los estudiantes afectados por las fuertes lluvias.

“De acuerdo con el reporte consolidado por las secretarías de Educación municipales, las lluvias intensas e inundaciones han generado daños que comprometen las condiciones de seguridad en sedes educativas, por lo que se hace necesaria la adopción de medidas excepcionales orientadas a proteger la vida e integridad de los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo”, se puede leer en un comunicado de la Gobernación de este departamento.

“La administración departamental expidió la Resolución número 00011 del 04 de febrero de 2026, aplicando la medida en los municipios donde las instituciones educativas presentan afectaciones estructurales o condiciones que impiden el desarrollo normal de las actividades académicas”, agregan.

La medida aplica para todos los establecimientos educativos de Canalete, Cereté, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Escondido, San Pelayo y Tierralta; y en sedes educativas puntuales del resto de municipios no certificados del departamento.



La Gobernación de Córdoba también precisó que esta decisión se adoptó con la información técnica remitida desde los municipios, la cual fue solicitada una vez inició la emergencia. “Estas acciones obedecen al compromiso institucional de actuar con responsabilidad frente al riesgo, priorizando siempre la protección de la comunidad educativa”, escribieron.

El Gobierno departamental informa que el acto administrativo establece que, en caso de mejorar las condiciones de los establecimientos educativos incluidos en la resolución, las clases podrán reanudarse, siempre y cuando se realice el respectivo reporte y notificación previa ante la Secretaría de Educación Departamental, a través de los rectores y directores rurales.

Lluvias en Colombia Foto: AFP

“La Gobernación de Córdoba reitera que continúa realizando seguimiento permanente a la evolución de la emergencia y avanzará en articulación con los municipios para evaluar nuevas afectaciones y definir las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro a las aulas”, concluyen.

Al mismo tiempo, la Universidad de Córdoba se solidarizó con las familias afectadas por las emergencias climáticas y anunció acompañamiento y planeación académica para que el semestre se cumpla plenamente.