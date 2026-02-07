En vivo
Rescatan a una adulta mayor en Lorica, Córdoba, tras quedar atrapada en inundaciones

Según conoció Blu Radio, Diefan sufre de una enfermedad crónica en sus pulmones, por lo que tiene dependencia total a su respirador.

Diefan Ballesteros, mujer que fue ayudada por las autoridades en Lorica, Córdoba.
