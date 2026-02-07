Rescatan a una adulta mayor en Lorica, Córdoba, tras quedar atrapada en inundaciones

Hasta el corregimiento de Nariño, en jurisdicción del municipio de Lorica, Córdoba, debieron llegar las autoridades en las últimas horas para rescatar en una hamaca a una mujer de 75 años de edad a la que se le estaba inundando su vivienda, pero no podía evacuar debido a sus problemas para caminar y respirar.

El caso de Diefan Ballesteros, como fue identificada por las autoridades, fue descubierto por el equipo médico del hospital municipal y la Secretaría de Salud de Lorica, entre los cuales se acordó su traslado hacia un alojamiento temporal donde ya recibe toda la ayuda que necesita.

El alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, llegó hasta su refugio con mercados para darle esperanza y le dijo que “no está sola en esta emergencia”.

“El gusto es mío y aquí estamos para ayudarlo. Usted no está sola, vinimos a traer ayuda. No se preocupe que estamos monitoreando y pendientes para que usted se sienta tranquila. Lo que tengo que hacer, lo hacemos. Estamos para ayudarle, aquí está la presidenta (de la Secretaría de Salud). Hay que mantener la calma que de esta vamos a salir”, declaró en un video del mandatario en medio de la voz entrecortada de la mujer, que no dejaba de decirle gracias.



Según conoció Blu Radio, Diefan lastimosamente sufre de una enfermedad crónica en sus pulmones, por lo que tiene dependencia total a su respirador. Del mismo modo, presenta atrofia de miembros inferiores.

Las autoridades competentes en Lorica están adelantando la entrega de ayudas humanitarias y el traslado de las víctimas más afectadas por este frente frío que golpeó a la región Caribe.

De hecho, en esta parte del país se trabaja a contrarreloj debido a la llegada de un nuevo frente frío que provocará fuertes precipitaciones y vientos de hasta 50 kilómetros por hora en Córdoba, Magdalena, Bolívar y Sucre, así como en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por tal motivo, en Córdoba la orden explícita de las autoridades es evacuar las zonas de alto riesgo rural y urbano, mucho más los corregimientos y municipios cercanos al río Sinú, el cual reporta valores de caudal por encima de los 1.500 metros cúbicos por segundo, pese a que su promedio histórico solo es de 800.