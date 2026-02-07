Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, con especial presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre hace referencia directa a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha fortalecido su identidad y cercanía con los apostadores. Además, los sorteos oficiales son transmitidos por el canal Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza y la transparencia en la divulgación de los resultados.
Resultado chance Paisita Noche hoy:
Desde el año 2025, el juego incorporó una modalidad adicional conocida como la quinta balota o número adicional. Esta opción es completamente voluntaria y permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras apostadas de manera exacta.
En cuanto a las apuestas, el juego ofrece rangos accesibles para diferentes presupuestos. Los valores pueden ir desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de apuesta. Cada noche, miles de personas consultan los resultados del chance Paisita Noche, lo que lo posiciona como uno de los juegos más buscados y seguidos a nivel nacional.
El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche.
Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados oficiales en el momento exacto en que se realiza el sorteo.
El chance Paisita Noche cuenta con varias modalidades de juego, las cuales determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y a su expectativa de premio, lo que explica el alto interés diario en los resultados del chance Paisita Noche.
El proceso para reclamar un premio del chance Paisita Noche varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|6 Febrero 2026
|4012 - Caballo
|Paisita Noche
|5 Febrero 2026
|1709 - Conejo
|Paisita Noche
|4 Febrero 2026
|0196 - Delfín
|Paisita Noche
|3 Febrero 2026
|2744 - Delfín
|Paisita Noche
|2 Febrero 2026
|2781 - Conejo
|Paisita Noche
|1 Febrero 2026
|5242 - Conejo
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra