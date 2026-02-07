Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, con especial presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre hace referencia directa a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha fortalecido su identidad y cercanía con los apostadores. Además, los sorteos oficiales son transmitidos por el canal Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza y la transparencia en la divulgación de los resultados.



Número ganador del chance Paisita Noche, sábado 7 de febrero de 2026

Resultado chance Paisita Noche hoy: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Desde el año 2025, el juego incorporó una modalidad adicional conocida como la quinta balota o número adicional. Esta opción es completamente voluntaria y permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta todas las cifras apostadas de manera exacta.

En cuanto a las apuestas, el juego ofrece rangos accesibles para diferentes presupuestos. Los valores pueden ir desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de apuesta. Cada noche, miles de personas consultan los resultados del chance Paisita Noche, lo que lo posiciona como uno de los juegos más buscados y seguidos a nivel nacional.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche.

Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados oficiales en el momento exacto en que se realiza el sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Paisita Noche cuenta con varias modalidades de juego, las cuales determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y a su expectativa de premio, lo que explica el alto interés diario en los resultados del chance Paisita Noche.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio del chance Paisita Noche varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Paisita Noche

Últimos sorteos del chance Paisita Noche