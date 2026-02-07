Menores de edad acabaron con la vida de un polizón tras atacarlo varias veces: quedó en video

Un juez de control de garantías ordenó medida de internamiento preventivo contra tres adolescentes, de entre 15 y 16 años, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre que viajaba como polizón en un tractocamión en la vía Bogotá–Villavicencio.

El hecho ocurrió el pasado 31 de enero, a la altura del municipio de Quetame, en Cundinamarca, y en un primer momento fue reportado por las autoridades como un accidente de tránsito. Sin embargo, el caso dio un giro tras las primeras verificaciones adelantadas por la Fiscalía, que permitieron establecer que se trató de un ataque violento.

De acuerdo con la investigación, los menores habrían abordado el vehículo de carga y, al notar la presencia de dos hombres que se movilizaban de manera clandestina, los intimidaron con el propósito de despojarlos de sus pertenencias. Durante el forcejeo, uno de los adultos resultó herido en una pierna, mientras que el otro fue atacado con arma blanca y posteriormente arrojado del camión en movimiento, lo que le causó la muerte.

La versión inicial del accidente fue descartada tras el análisis de videos captados por las cámaras de seguridad de la concesionaria vial, material que registró el momento del asalto y permitió identificar a los presuntos agresores. Tras el hecho, los adolescentes intentaron huir hacia una zona boscosa cercana, pero fueron ubicados y capturados por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.



Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la URI de Cundinamarca imputó a los menores los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en modalidad agravada. Ninguno aceptó los cargos. “Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por los adolescentes, que deberán cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada”, se señaló desde el ente acusador.