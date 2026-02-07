En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Menores de edad acabaron con la vida de un polizón tras atacarlo varias veces: quedó en video

Menores de edad acabaron con la vida de un polizón tras atacarlo varias veces: quedó en video

Durante el forcejeo, uno de los adultos resultó herido en una pierna, mientras que el otro fue atacado con arma blanca y posteriormente arrojado del camión en movimiento, lo que le causó la muerte.

