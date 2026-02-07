BLU Radio apoya campaña del Banco de Alimentos para ayudar a víctimas de la ola invernal

El Banco de Alimentos de Bogotá lanzó con el apoyo de Blu Radio una campaña nacional de donación para apoyar a las familias afectadas por la ola invernal que golpea a varias regiones del país. La iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, recursos económicos y voluntarios para atender a los damnificados.

El director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, padre Daniel Saldarriaga, explicó que la emergencia climática ha obligado a acelerar el envío de ayudas humanitarias hacia departamentos como Córdoba, La Guajira y otras zonas del territorio nacional. “Ya hemos recibido algunas ayudas importantes y estamos arrancando con unos camiones grandes de producto para el lado de Córdoba, para el lado de la Guajira”, afirmó durante la entrevista.

Según el sacerdote, la campaña busca movilizar la solidaridad ciudadana ante la magnitud de la emergencia. “Los que necesitan, nos necesitan, y no podemos pasar por alto la oportunidad de poderlos ayudar”, señaló, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse con donaciones a través de la página oficial del Banco de Alimentos.

El Banco de Alimentos está recibiendo principalmente productos no perecederos y aportes económicos que permitan armar paquetes alimentarios iguales para las familias afectadas. “Cuando logramos comprar productos, logramos armar paquetes que vayan todos igualitos”, explicó Saldarriaga, quien destacó que muchas personas han perdido todo a causa de las lluvias.



Las donaciones también pueden entregarse en la sede ubicada en la Calle 19A #32-50, barrio Cundinamarca, en Bogotá, o a través de parroquias y bancos de alimentos en otras ciudades. El director ejecutivo advirtió además sobre la importancia de canalizar las ayudas por organizaciones confiables, pues “no faltan los vivos que aparecen por este tiempo queriendo decir que estamos ayudando y no sabemos dónde terminan las ayudas”.