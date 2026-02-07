En vivo
BLU Radio apoya campaña del Banco de Alimentos para ayudar a víctimas de la ola invernal

BLU Radio apoya campaña del Banco de Alimentos para ayudar a víctimas de la ola invernal

El padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos, confirmó el envío de ayudas humanitarias a regiones como Córdoba y La Guajira e invitó a donar alimentos no perecederos, dinero y tiempo como voluntarios.

