El Korn Ferry Tour regresa a Colombia con 144 golfistas en el Astara Golf Championship

A quince años de su llegada al calendario internacional, el Astara Golf Championship vuelve a Bogotá como una de las paradas del Korn Ferry Tour, circuito que sirve de antesala al PGA Tour. El torneo se disputará del 5 al 8 de febrero en el campo Fundadores del Country Club de Bogotá, donde 144 golfistas competirán por puntos clave para el ranking y por un lugar en la élite del golf profesional.

La edición de 2026 contará con la participación de varios jugadores colombianos, encabezados por Camilo Villegas, quien regresa a competir en el país tras varios años de ausencia. Junto al antioqueño estarán Ricardo Celia, Esteban Jaramillo, Daniel Faccini y Joaquín Cabrera, estos dos últimos en condición de aficionados. A este grupo se suma Sebastián Moss, jugador con raíces colombianas que disputará por primera vez este certamen en suelo nacional.

“La visión del Country Club de Bogotá es continuar fortaleciendo al Astara Golf Championship presentado por Mastercard como uno de los torneos referentes del Korn Ferry Tour en la región, manteniendo lo que nos ha permitido tener de manera constante este campeonato, por más de 15 años. Hemos construido una relación sólida con jugadores, patrocinadores e instituciones, lo que queremos incrementar y potenciar aún más con nuevas alternativas en los próximos años, siempre con ese objetivo”, dijo Guillermo Cabrera, presidente del Country Club de Bogotá.

El campeonato ha ganado relevancia dentro del denominado Swing Latino del Korn Ferry Tour, que incluye paradas en Argentina y Chile, y que se ha consolidado como una vitrina para golfistas en proyección hacia el PGA Tour. A lo largo de su historia, el torneo disputado en Bogotá ha visto competir a jugadores que posteriormente se convirtieron en referentes del golf mundial, lo que refuerza su peso dentro del circuito.



Además del nivel deportivo, la edición de este año tendrá como escenario exclusivo el campo Fundadores, un trazado tradicional del golf colombiano que recibirá nuevamente una competencia internacional de alto nivel. La organización espera una semana marcada por la exigencia deportiva y el seguimiento de aficionados y expertos, en un evento que vuelve a poner a Colombia en el radar del golf profesional.

“En nombre del PGA Tour y el Korn Ferry Tour nos complace estar de regreso con todos para una nueva edición. Este es un evento que celebramos con gran éxito desde 2010 y que se ha distinguido como una sede de primer nivel por la calidad del campo, por su hospitalidad y la calidez de su gente”, añadió Alex Baldwin, presidenta del Korn Ferry Tour.