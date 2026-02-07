En vivo
El Korn Ferry Tour regresa a Colombia con 144 golfistas en el Astara Golf Championship

El campeonato ha ganado relevancia dentro del denominado Swing Latino del Korn Ferry Tour, que incluye paradas en Argentina y Chile, y que se ha consolidado como una vitrina para golfistas en proyección hacia el PGA Tour.

Foto: Astara Golf Championship 2026.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

