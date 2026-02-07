Registraduría llevó a cabo simulacro de preconteo para elecciones de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo este sábado 7 de febrero el primer simulacro nacional de preconteo con miras a las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo, lo que calificaron como una prueba clave para medir la capacidad técnica y logística del sistema electoral en todo el país.

El ejercicio contó con el acompañamiento de misiones de observación y asistencia técnica internacional, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que actuaron como auditores del proceso.

Según informó la organización electoral, durante el simulacro se procesó información de más de 125.000 mesas de votación en los 32 departamentos de Colombia, con la participación de cerca de 19.000 personas como transmisores y 14.000 como receptores de los datos. El objetivo del simulacro fue poner a prueba la seguridad, confiabilidad, controles y productividad de las soluciones informáticas y logísticas que se usarán el día de las elecciones.

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance positivo y señaló que esta prueba fue especialmente importante debido a las condiciones climáticas del país.



“Hemos puesto a prueba las comunicaciones de la Registraduría en un momento crucial, por la fuerte ola invernal. Este simulacro nos permite seguir afinando el proceso y mostrar acciones de integridad y transparencia”, afirmó.

Penagos también destacó que el sistema electoral colombiano cuenta con auditorías internacionales en todos sus sistemas de información, lo que busca generar confianza en el proceso electoral.

Por su parte, Salvador Romero, del IIDH/CAPEL, resaltó que el simulacro se realizó con las mismas proporciones que tendrán las elecciones reales, y destacó la capacidad del país para entregar resultados en poco tiempo. Según el auditor internacional, estas pruebas refuerzan una tradición colombiana de rapidez en la entrega de resultados, ahora acompañada de mayores medidas de seguridad.



¿Cuándo se realizarán los próximos simulacros?

La Registraduría informó que, como parte de la preparación para las elecciones legislativas, en los próximos días habrá más simulacros:



El segundo simulacro de preconteo, el 21 de febrero.

El simulacro de escrutinio, entre el 23 y el 25 de febrero.

El simulacro de digitalización del formulario E-14, el 26 de febrero.

Por medio de estas pruebas, el organismo buscan garantizar transparencia y eficiencia en el desarrollo de las elecciones de Congreso de 2026.

