Fortaleza y Santa Fe firmaron un empate con sabor a drama en el estadio de Techo en Bogotá

Fortaleza y Santa Fe igualaron 1-1 en un intenso duelo por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay, un partido que tuvo emociones hasta el último suspiro y dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

El conjunto bogotano fue el que más propuso a lo largo del encuentro. Con 57 % de posesión de la pelota y 13 remates, Fortaleza intentó imponer condiciones desde el juego y la presión alta. Su insistencia encontró recompensa al minuto 80, cuando Jhonier Salas abrió el marcador y desató la ilusión local.

Sin embargo, cuando el partido parecía sentenciado, apareció el carácter de Santa Fe. El equipo cardenal, más pragmático pero efectivo, con 3 remates al arco de 5 intentos, encontró el empate en tiempo de adición gracias a Nahuel Bustos (90+3’), silenciando el estadio y rescatando un punto de oro.

Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe en X.

El cierre fue tenso y accidentado. Las faltas (15 de Fortaleza y 12 de Santa Fe), las tarjetas y la expulsión de Miguel Pernía al minuto 90+7 marcaron un final cargado de fricción, reflejo de lo disputado del compromiso.



En números, Fortaleza fue superior en control y llegada, pero Santa Fe volvió a demostrar que sabe resistir y golpear en los momentos clave. Un empate 1-1 que deja abierta la pelea en la tabla.

Con ese marcador, Fortaleza se posiciona en el noveno lugar de la tabla con siete puntos, mientras que Independiente Santa Fe ocupa la octava casilla, también con siete unidades, producto de una victoria y cuatro empates.