En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza y Santa Fe firmaron un empate con sabor a drama en el estadio de Techo en Bogotá

Fortaleza y Santa Fe firmaron un empate con sabor a drama en el estadio de Techo en Bogotá

El cierre del partido fue intenso y accidentado. Las faltas, las tarjetas y la expulsión de Miguel Pernía al minuto 90+7 marcaron un final cargado de fricción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad