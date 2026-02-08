Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de febrero de 2026

La jornada de sorteos de este sábado 7 de febrero dejó expectativa y movimiento entre los apostadores en Colombia, con resultados clave en juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto y Revancha.



Lotería de Boyacá

El sorteo de la Lotería de Boyacá dejó un nuevo millonario este sábado tras caer el Premio Mayor de $10.000 millones, cuyo número ganador fue el 2815 de la serie 456.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 7 de febrero de 2026 es el 5619 de la serie 138

El billete se convirtió en el gran protagonista de la noche, marcando una jornada de expectativa y celebración para los apostadores que siguieron el sorteo en todo el país.



Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2597 el sábado 7 de febrero de 2026, en el que puso en juego un Premio Mayor de $8.000 millones, uno de los más atractivos del mercado nacional. El número ganador fue el 1156 de la serie 099, resultado que convirtió a un apostador en nuevo millonario.

Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy, sábado 7 de febrero: premio mayor y secos

Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos de diferentes cuantías, ampliando las posibilidades de ganadores entre los participantes.

Baloto y Revancha

En el caso de Baloto y Revancha, el sorteo 2615, realizado la noche del sábado 7 de febrero, el acumulado asciende a $20.800 millones en Baloto y $14.900 millones en Revancha.



La combinación ganadora de Baloto fue 09, 26, 31, 12, 27 y la SuperBalota 03, mientras que en Revancha los números fueron 05, 07, 27, 12, 13 y la SuperBalota 04, manteniendo la expectativa para el próximo sorteo.