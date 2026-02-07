En vivo
Con Muriel como figura, Junior goleó 3-0 a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay

El 3-0 definitivo llegó al 79 en un contragolpe letal en el que el extremo juvenil Joel Canchimbo venció a Denís.

Foto: X BOYACÁ CHICÓ F.C. @BCHICOFCOFICIAL
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

