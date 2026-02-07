Se conocen imágenes de los hombres que perpetraron el atentado contra el senador y Jairo Castellanos

Empezó a circular en la opinión pública un video que correspondería al día del atentado contra el esquema de seguridad del senador y candidato al Congreso Jairo Castellanos. En la pieza se pueden observar a los hombres atentando de manera indiscriminada contra el vehículo blindado en Fortul Arauca

En el video se alcanzan a contar al menos cinco hombres y sería una pieza clave para la investigación, porque se alcanza a identificar uno de los rostros de uno de los hombres, que se ve con el fusil en la mano, sonriendo, con camisa y gorra negra. También se alcanza a ver de espaldas a otro de los criminales con camisa naranja y un chaleco verde militar con municiones.

Estos hechos se registraron el 5 de febrero, mientras este vehículo y otro con tres asesores del senador se desplazaban hasta Yopal (Casanare) a recoger al congresista, que se encontraba, según se ha narrado, en correrías políticas por la zona.

Ese mismo día, además estuvieron retenidos los tres asesores de Castellanos, que fueron liberados esa misma tarde. Será trabajo de las autoridades hacer los cotejos para revisar las identidades de los responsables.



Cabe recordar que a través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y ofreció hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El ministro aseguró que, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.

Quienes tengan información pueden denunciar a las líneas contra el crimen y del Gaula 107, 157-147 y 165

